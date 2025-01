Abeer Odeh ha presentato le lettere credenziali. San Marino ha il primo ambasciatore di Palestina

San Marino ha il primo ambasciatore di Palestina. Ieri Abeer Odeh ha presentato le lettere credenziali ai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccari. Poi l’Ambasciatrice di Palestina a San Marino è intervenuta durante la riunione pubblica della Commissione Esteri, alla presenza del segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, dei consiglieri commissari e del pubblico intervenuto. Beccari ha ripercorso i recenti sviluppi che hanno portato al momento di ieri, sottolineando come le istituzioni e la comunità sammarinese nel suo insieme abbiano "abbracciato, con un consenso popolare, l’idea di un cambio di passo verso un graduale riconoscimento dello Stato di Palestina". Un primo passo che ha avuto inizio proprio ieri a Palazzo Pubblico. In commissione l’Ambasciatore Abeer Odeh ha illustrato la situazione in Palestina e nella Striscia di Gaza, presentando le principali tappe storiche che hanno portato a oggi, nonché le continue violazioni dei diritti umani a cui sono sottoposti i cittadini palestinesi. E ha espresso gratitudine verso la leadership sammarinese per aver scelto di intraprendere questo importante percorso di riconoscimento della Palestina, che costituirebbe un chiaro messaggio per la fine del conflitto e un esempio che la costruzione di un mondo più pacifico, giusto e equo è possibile. "San Marino è un Paese votato al dialogo e alla risoluzione pacifica delle controversie", dice il segretario di Stato Beccari.