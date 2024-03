Abissinia, ultimatum dei Ceschina: "Fateci investire o ce ne andiamo"

"Quello che dovevamo dare a Riccione l’abbiamo abbondantemente dato. Ora basta, è il momento di raccogliere i frutti. Abbiamo tante buone e costose intenzioni, e investitori che ci credono, perché Riccione è ancora un brand, ma ci siamo dati un limite di tempo. O entro due-tre anni portiamo a casa un risultato o non ci interesserà più, ditecelo chiaramente". A dare l’ultimatum agli amministratori comunali di Riccione è Cinzia Giugno, legale della proprietaria Marina Ceschina, mercoledì sera presente all’incontro che la giunta ha convocato al bar Caracas per incontrare i residenti di Riccione Abissinia. Da una parte la voglia d’investire nel progetto che prevede un parco acquatico, dall’altra l’amarezza per quanto è accaduto con la precedente giunta che "era solo capace di chiedere".

La sindaca Angelini, davanti a un centinaio di persone, annuncia l’intitolazione della piazzetta del centro San Martino al commendatore Gaetano Ceschina. E ringrazia la famiglia che ha concesso per l’estate 500 posti auto dei quali potrà godere la comunità. Per il resto si auspica dialogo e colloquio. La Giugno incalza: "In questi quindici anni in cui mi sono occupata dei Ceschina ne ho sentite di ogni tipo. Invece per evitare che qualche multinazionale si facesse avanti siamo intervenuti acquistando la Torretta del Grand Hotel". Poi sull’Asar: "Da sei anni concediamo in comodato gratuito i campi da gioco ai bambini. Siamo stati attaccati su tutti i fronti, ora basta", conclude la Giugno.

Intanto la giunta annunciato il via entro l’autunno dei lavori per il nuovo Lungomare sud,e la riqualificazione di un’intera area dell’Abissinia e la sistemazione di strade e marciapiedi. La sindaca ha presentato le opere previste per il quartiere, a partire dal nuovo lungomare. "Un’opera che renderà più bello e sostenibile il quartiere, andando a potenziare la mobilità dolce e a valorizzare il verde". I lavori inizieranno in autunno, una spesa di 1 milione e 600mila euro a cui si aggiungeranno gli investimenti dei privati. Sul lungomare verrà realizzata una pista ciclopedonale protetta dalle auto e ricca di verde. "Con questo intervento andremo a completare il rifacimento del waterfront della città". L’assessore Andruccioli ha precisato che "si tratta di un intervento che verrà realizzato in collaborazione con il Club del Sole". Altro intervento riguarderà la riqualificazione dell’area dell’Abissinia fino a viale Cellini. Entro il 2024 verranno aperti i cantieri per il rifacimento dell’acquedotto e un intervento di bonifica degli alberi, causa di ammaloramento degli asfalti, effettuato entro l’anno in viale Da Verrazzano nel tratto compreso tra viale Colombo e la Rotonda delle farfalle".