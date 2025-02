Abitanti di Santarcangelo. Tra arrivi e partenze il saldo è negativo

Sono circa 120 le persone in meno che hanno scelto nel 2024 di vivere e risiedere a Santarcangelo. Anche se sono arrivati ben 650 nuovi residenti nell’ultimo anno, ben 612 persone se ne sono andate dal territorio. Dal report demografico del 2024, si scopre che la popolazione di Santarcangelo è composta più da donne (11.307) che da uomini (10.825). La situazione si inverte nettamente con i nuovi nati, dove il 9% ha anche registrato il doppio cognome all’anagrafe: su 136 bimbi (quando nel 2023 erano state 152 nascite) il 60% è composto da maschi e il 12% di nazionalità straniera. Maschio è anche il primo nato del 2024, venuto al mondo proprio a Capodanno, mentre è femmina l’ultima bimba, nata il giorno di Santo Stefano. Elia e Leonardo i nomi più diffusi. Cala il numero di decessi: 228 in totale (126 femmine e 102 maschi) contro i 245 del 2023. Sul territorio di Santarcangelo l’età di uomini e donne è molto longeva, con quattro ‘nonni’ centenari, due donne e due uomini.

A questi si aggiungono altre due donne di 101 e 103 anni. Nel corso dell’anno appena concluso, sono stati circa 650 i nuovi residenti provenienti da altri comuni italiani (544) e dall’estero (96), in buona percentuale tutti stranieri. Se da una parte ci sono stati questi nuovi arrivi, però, dall’altra ben 612 invece hanno lasciato Santarcangelo, sempre per andare a vivere in altri comuni italiani o per rispostarsi all’estero. Su 9278 nuclei familiari, la media dei componenti per ciascuna famiglia è in diminuzione. Settanta sono stati i matrimoni celebrati, sei in meno rispetto al 2023. Circa il 75% ha scelto il rito civile, un trend che cresce ogni anno. Quanto a separazioni e divorzi con formula abbreviata, si registrano numeri in ribasso rispetto al 2023, con otto separazioni e sei divorzi. Sono state invece 32 le annotazioni di divorzio o separazione arrivate con provvedimenti del tribunale.