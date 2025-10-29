Abitare, la vera sfida del futuro: "La casa è un diritto, non un lusso"

Presidente Bernabè, il tema della casa è tornato al centro del dibattito anche nella nostra provincia.

"Sì, ed è un fatto molto positivo. La casa è un elemento di coesione sociale: quando mancano risposte adeguate, aumenta la disuguaglianza".

Perché oggi trovare casa è così difficile?

"Perché la domanda cresce più dell’offerta. Non riguarda solo chi cerca una prima abitazione, ma anche studenti, lavoratori in trasferta, turisti. A questo si sommano i costi alti e stipendi fermi. Serve una strategia integrata, che tenga conto dei redditi reali delle famiglie".

Parla spesso di una "visione integrata" del territorio. Cosa intende?

"Bisogna ragionare in modo unitario tra costa, collina e aree interne. Se non si garantisce equilibrio, alcune zone si spopolano e il territorio perde vitalità".

Molti parlano del Superbonus come di una causa dei rincari. È così?

"Sì. L’obiettivo era rilanciare l’edilizia, ma in realtà ha fatto esplodere i prezzi dei materiali e delle costruzioni. Io avrei preferito un incentivo mirato a riqualificare energeticamente e sismicamente le case popolari e quelle a canone calmierato. Sarebbe stato un intervento utile per chi davvero ha bisogno".

Lei sostiene che "l’ascensore sociale è fermo". Cosa significa?

"Chi nasce in difficoltà oggi fa molta più fatica a migliorare la propria condizione. Gli affitti sono troppo alti e i salari troppo bassi. Le città non possono essere pensate solo per i ricchi: servono alloggi a prezzi accessibili per giovani, insegnanti, infermieri, forze dell’ordine".

Nemmeno offrire terreni pubblici gratuiti sembra bastare per costruire nuove case popolari. Perché?

"Perché i costi di costruzione restano alti e spesso mancano strumenti finanziari adeguati. Servono fondi con tassi bassi e tempi di rimborso più lunghi, come quelli dei fondi etici o dei fondi pensione. E serve anche un sostegno pubblico che renda i progetti sostenibili nel tempo".

Gli affitti brevi, invece, stanno cambiando il mercato. È un problema?

"Sì, perché in molte città universitarie o turistiche stanno togliendo case al mercato tradizionale. Però non dobbiamo nemmeno penalizzare chi affitta la propria unica abitazione. Serve equilibrio: regole chiare, limiti, e la capacità di valorizzare il turismo senza svuotare i centri storici".

Che ruolo possono avere i Comuni?

"Un ruolo centrale. Lo Stato dovrebbe valorizzare la conoscenza del territorio che hanno gli enti locali, non considerarli solo come esattori di tasse. Se ai Comuni restasse una parte maggiore del gettito dell’imposta sulla casa, potrebbero investire in progetti di edilizia sociale".

E Acer?

"Deve diventare sempre più un partner dei Comuni, non solo un gestore degli alloggi pubblici".

A breve scade anche un importante bando regionale.

"Sì, la Regione ha aperto una manifestazione di interesse da 300 milioni di euro, in parte finanziata dalla Banca Europea per gli Investimenti. È una grande opportunità per costruire nuove abitazioni a canone calmierato. Comuni e Acer devono presentare progetti solidi".

Uno sguardo al futuro: come immagina l’abitare di domani?

"Credo molto nel co-housing sociale: persone che condividono spazi e servizi, in una società che invecchia e fa meno figli. Dobbiamo ripensare il modo di vivere insieme. La casa non è solo un tetto: è il punto da cui riparte una comunità più giusta e solidale".