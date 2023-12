"Abitazione devastata dall’alluvione. Rientriamo a casa dopo sette mesi"

La sua casa è stata una di quelle più danneggiate, a Santarcangelo, dall’alluvione dello scorso maggio. "Al piano terra era entrato più di un metro d’acqua", ricorda come fosse ieri Massimiliano Crivellari, l’ex consigliere comunale di Forza Italia che vive con la moglie e la figlia dodicenne a Sant’Ermete. Ingentissimi i danni all’abitazione, a causa dell’esondazione del Mavone e di un altro canale. La casa di Crivellari era già stata danneggiata dall’alluvione del 2015, "ma stavolta ci è andata molto peggio". Tra i danni subiti e gli interventi che serviranno per mettere in sicurezza l’abitazione "stiamo parlando di una somma superiore ai 50mila euro. Ma noi abbiamo ricevuto solo i 5mila euro stanziati dalla Protezione civile e un contributo di 700 euro al mese, per ogni mese di inagibilità della casa". Il peggio è alle spalle, perché "dopo quasi 7 mesi, da pochi giorni siamo tornati finalmente a vivere nella nostra casa", dice Crivellari. Lui e la sua famiglia in questi mesi sono stati ospiti dei suoceri, visto che la casa era inagibile. "Ora che è finita e siamo tornati alla normalità, voglio ringraziare l’intera comunità di Sant’Ermete per quello che ha fatto per noi, così come la sindaca Alice Parma, l’assessore Danilo Rinaldi e i dipendenti del Comune".

Proprio dell’alluvione e degli interventi imminenti per riparare i danni causati, si è parlato l’altra sera all’incontro tra la giunta e i residenti di Montalbano. La vice sindaca Pamela Fussi ha ricordato che Santarcangelo ha ottenuto 1,7 milioni di finanziamenti diretti, a cui si aggiungono i lavori per 1,8 milioni che saranno eseguiti sul territorio da altri enti. A Montalbano sono previsti interventi per 463mila euro in via Fornello, 58mila euro in via Montanari e altri lavori. "I cantieri partiranno in primavera – assicura la Fussi – Sono in corso inoltre verifiche al cimitero di Ciola, dopo gli smottamenti avvenuti".