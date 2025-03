Abiti e gioielli, scia di furti. Zaccagni-Nasti denunciano: "È stata la colf influencer"

Il primo sospetto sarebbe germogliato scorrendo alcune foto sul suo profilo Instagram. Proprio tra la bacheca virtuale della donna delle pulizie però Chiara Nasti, influencer napoletana e moglie del calciatore bellariese di serie A Mattia Zaccagni, avrebbe riconosciuto alcuni vestiti e accessori di lusso di cui lei e suo marito avevano perso le tracce. Prima indossati, poi rubati, dalla loro stessa colf. È questa l’accusa alla base della denuncia-querela presentata dal calciatore di origini riminesi e ora capitano della Lazio e dalla moglie, che hanno segnalato alla polizia la loro ex domestica dopo aver notato che la stessa, di origini sudamericane, pubblicava sui social-network foto con quegli stessi gioielli e indumenti di alta moda che avrebbe sottratto dall’abitazione della coppia alla Camilluccia, in zona Roma Nord.

Il calciatore e consorte infatti nei mesi scorsi avevano iniziato ad accorgersi che qualcosa in casa non andasse. La colf secondo le accuse attendeva soltanto che i padroni di casa uscissero, a quel punto: "Lei faceva il suo show", hanno riferito i Zaccagni agli investigatori. Ossia cominciare a rovistare nei cassetti e negli armadi, impossessandosi di oggetti di lusso – tra cui un anello di rubini – per poi indossarli e scattarsi foto da pubblicare sui social. Non solo. Perché in qualche occasione la colf sarebbe persino arrivata a tenere per sé gli accessori di alta moda. Una situazione che aveva così alimentato come un mantice i sospetti di Zaccagni e consorte, fino a quando i due non avevano deciso di licenziare la donna delle pulizie. Dai sospetti ai fatti, arrivando ora a sporgere formale denuncia-querela contro la colf.

Nei confronti della sudamericana sono stati intanto compiuti accertamenti da parte della polizia, che al momento non avrebbe però trovato nella sua disponibilità nessuno degli oggetti trafugati da casa Zaccagni, nemmeno nel negozio di vestiti di seconda mano gestito dalla donna. Ma non è finita qui. Mattia Zaccagni e Chiara Nasti da dopo l’allontanamento della domestica sono stati vittime di due più gravi episodi criminosi. Due maxi furti sempre alla casa della Camilluccia, in cui i malviventi erano riusciti a intrufolarsi mentre il calciatore e l’influencer non c’erano, mettendo le mani su numerosi oggetti di valore. Nel maxi colpo del 14 luglio, che fece il giro del Web dopo che la stessa Nasti pubblicò una foto della casa a soqquadro sul proprio profilo, i ladri erano arrivati a trafugare numerosi orologi Rolex di proprietà del calciatore bellariese, oltre a gioielli e borse dell’influencer. Da qui il sospetto di un’implicazione della colf anche in questi episodi. Sospetto ora al vaglio della polizia.

"Mattia mi ha raccontato che la vicenda risale a qualche mese fa – spiega Fabio Zaccagni, padre del calciatore –, quando Chiara sporse denuncia dopo aver visto la colf con addosso alcune delle sue cose".