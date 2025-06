Abrakadabra, notti sicure in disco col braccialetto. La magia che piace a cinquanta albergatori

La carica dei mille con braccialetto. Un esercito di giovani che mira dritto ai locali della notte in completa sicurezza, con pacchetti vacanze studiati ad hoc e i genitori che possono dormire sonni tranquilli a casa. Una magia, ed infatti il progetto, come anche la società che l’ha lanciato, si chiama Abrakacadabra. In questo caso non siamo davanti a un pacchetto vacanza per il mondo della notte come se ne sono visti anche in passato. Il progetto è innovativo ed ha coinvolto anche decine di alberghi riccionesi, per l’esattezza una cinquantina.

Quello che viene venduto è un pacchetto che offre la possibilità di entrare in cinque locali (Cocoricò, Villa delle Rose, Byblos, Altromondo Studios e Peter Pan), ed anche accedere a due pool party in spiaggia, ingresso ad Aquafan pomeridiano tutti i giorni e poter contare su navette di collegamento con i locali, il tutto presentando un braccialetto, con tecnologia Nfc, su cui sono già caricati ingressi e servizi. Un braccialetto personalizzato e nominativo che non si può togliere durante i sette giorni del soggiorno. Ad avere sposato il progetto cinquanta hotel. Il target di riferimento varia da 16 a 22 anni, dunque anche minorenni.

"Questo progetto – spiegano gli organizzatori – rende più tranquilli anche i genitori perché sanno dove vanno i figli e come si spostano". I pierre che propongono entrate qua e là, ed anche i taxisti abusivi, vengono di fatto tagliati fuori. Il progetto partirà il 4 luglio, quel giorno i primi ragazzi arriveranno in riviera. "Ad avere già acquistato la card, che arriva in precedenza casa con tanto di t-shirt, braccialetto e zainetto, sono oltre un migliaio di giovani. Con il nostro pacchetto, venduto a 220 euro complessivi, molto meno del suo valore nominale, i giovani hanno la certezza delle spese che devono affrontare ed anche i genitori sono più sereni e ci possono chiamare per essere più tranquilli".

L’adesione degli alberghi offre un ulteriore elemento di sicurezza nella logica di un soggiorno pensato nei dettagli, per evitare brutte sorprese. "Questo progetto per noi è importante – premette Claudio Montanari – perché rappresenta una sfida: sviluppare un progetto sempre più ampio che includa anche altri servizi territoriali, quali i pubblici esercizi e così via. Con un simile progetto potremo fare la differenza nell’accoglienza dei nostri clienti".

Infine una chicca: i giovani con la card potranno acquistare i biglietti per i concerti del Versus festival al parco degli Olivetani con uno sconto del 50%.

