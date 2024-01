Abs, è Gianni il nuovo presidente

Un nuovo presidente per l’associazione bancaria sammarinese. L’assemblea degli aderenti ha nominato al vertice Federico Gianni, già segretario generale Abs, "al quale – spiegano dall’associazione – in continuità d’azione con il past-president, spetterà di traghettare l’attività in questo periodo di complessità, per contribuire alla risoluzione delle criticità residue e porre le basi per uno sviluppo del sistema bancario e finanziario sammarinese". L’ex presidente Bossone ha lasciato l’incarico "a causa di sopraggiunta inconciliabilità con l’attività lavorativa a carattere internazionale svolta".