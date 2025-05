Abusi edilizi in spiaggia. Demolita la prima veranda. L’ex assessore: "Il Comune ora controlli tutti i bar"

Via la veranda al bar Donatella. Le coperture esterne a protezione dei tavoli sono state rimosse, come disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato del 27 gennaio scorso. Dopo il verdetto Roberto Biagini, ex assessore al demanio e oggi referente del Conamal (il Coordinamento nazionale mare libero) rilanciò il tema dei controlli sulle altre strutture, in particolare sulle altre verande di ristoranti e bar della spiaggia di Rimini, chiedendo al Comune di procedere con puntuali verifiche.

A maggior ragione Biagini rilancia oggi la sua battaglia, ora che i gestori del bar Donatella hanno demolito gli abusi, chiedendo al Comune di "intervenire immediatamente con i propri poteri inibitori nei confronti di tutte le altre situazioni similari, onde evitare disparità di trattamento verso chi ha demolito e chi con gli stessi abusi continua l’attività". La battaglia dell’ex assessore non si ferma. Così come prosegue quella dei titolari di bar e ristoranti che rischiano di dover abbattere gli abusi, e chiedono al Comune una soluzione. "Ci ritroviamo con strutture autorizzate nel 2005 e sulle quali un paio di anni più tardi, col successivo piano spiaggia, ci è stato detto che non andavano più bene, chiedendo modifiche sostanziali", ricorda Gabriele Boldrini, referente di un nutrito gruppo dei chioschisti che da anni hanno ingaggiato la battaglia legale contro l’amministrazione dopo aver cercato a lungo una soluzione.

Il caso del bar Donatella non è isolato. Ma cosa accadrebbe se altri locale facessero la stessa fine? "Cosa intende fare il Comune?", continua Boldrini. Rilevando che "il 29 aprile il comitato urbanistico di area vasta di Rimini (Cuav), dopo una sofferta riflessione, ha bocciato il nuovo piano dell’arenile. In questo momento, per colpa di errori fatti in passato, il Comune di Rimini è senza Piano urbanistico generale, senza Regolamento urbanistico edilizio e anche senza un piano dell’arenile (quello nuovo è in fase di adozione, ndr). Quindi il problema non sono le tende dei ristobar sulla spiaggia di Rimini, che in tutto il territorio nazionale, isole comprese, sono in edilizia libera anche per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ma è la legalità passata e futura dell’attività urbanistica ed edilizia dell’ente locale. La giunta non si nasconda allora dietro la scusa della burocrazia che distrugge le attività e non consente di valorizzare le ex colonie, perché il problema ce l’ha al suo interno".

Intanto il problema delle verande che rischiano la demolizione è lì, sotto gli occhi, a 20 anni di distanza dalla loro costruzione. Il caso del Donatella pone più di un dubbio su come potranno andare avanti le prossime stagioni, fino al rinnovo delle concessioni, per le altre attività sull’arenile. Mentre Biagini invoca controlli a tappeto per evitare figli e figliastri. La palla passa all’amministrazione comunale che, a oggi, ha incassato già diverse vittorie in tribunale sui ricorsi presentati dai chioschisti.

