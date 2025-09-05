Abusi, la protesta sul Pianello. I genitori: "Il silenzio è violenza"

"Il silenzio è violenza". Ne hanno più di uno di questi cartelli i genitori che ieri hanno manifestato tutta la propria indignazione in piazza della Libertà. La vicenda di Steven Raul James, il 27enne condannato in Italia per abusi su quattro bambini, è arrivata fin sul Pianello. A tenere alta l’attenzione il gruppo ’Genitori sammarinesi’ che ha organizzato la manifestazione di ieri. Alla quale hanno aderito anche le organizzazioni sindacali del Titano. "Riteniamo inesatte, fumose e insoddisfacenti le risposte pervenute dalle istituzioni – hanno ribadito a più riprese i genitori – È francamente inverosimile che non sia mai giunta agli organi competenti la notizia di un reato così grave e di un processo svoltosi per ben quattro anni in tre gradi di giudizio. È necessario e urgente rompere il silenzio su questa vicenda ". Alla manifestazione erano presenti numerosi esponenti delle diverse federazioni sindacali della Centrale sindacale unitaria, per dimostrare la loro vicinanza alle famiglie "e mantenere alta l’attenzione sulla vicenda del 27enne condannato in Italia per abusi sessuali – dicono – e che ha continuato a lavorare a stretto contatto con i ragazzi".

"Sembrano non esserci dubbi, alla luce delle recenti dichiarazioni delle istituzioni – dicono i segretari generale Enzo Merlini e Milena Frulli – che qualcuno fosse già stato informato della vicenda giudiziaria, con la richiesta di estradizione giunta al tribunale da oltre confine. Ci stupisce che non si sia agito di conseguenza, facendo sì che il sammarinese venisse sospeso e allontanato da incarichi a stretto contatto con i più giovani. Se il 27 enne non si fosse recato in Italia, facendo scattare le manette della Polizia che lo monitorava sui social, starebbe ancora circolando liberamente e verosimilmente avrebbe continuato a lavorare nelle scuole sammarinesi". Per Csdl e Cdls, "anche dopo la manifestazione dei ‘Genitori Sammarinesi’ sul Pianello, la verità non si deve fermare e l’accertamento di eventuali responsabilità deve andare di pari passo con interventi legislativi ed eventuali accordi internazionali che impediscano il ripetersi di questi orribili episodi". Sulla stessa linea Usl. "È chiaro che la responsabilità – dicono dal sindacato – di un crimine odioso come la pedofilia ricade su chi lo ha commesso, ma è altrettanto chiaro che una comunità deve dotarsi di ogni strumento possibile per proteggere i suoi bambini".