Rimini, abusi sessuali sulla figlia: chiesto processo per entrambi i genitori

Violenza sui minori, foto generica

Rimini, 2 gennaio 2023 - Gli abusi sessuali sui minori sono sempre terribili e ingiustificabili, ma è ancor peggio quando sono i genitori a infierire sui figli. In questo caso a essere indagati per violenza sessuale sono un padre e una madre, mentre la vittima è una ragazzina di 13 anni.



Per entrambi i genitori, originari del Bangladesh, il sostituto procuratore della Repubblica Paola Bonetti ha chiesto il rinvio a giudizio. In particolare il padre è accusato della violenza sessuale sulla ragazzina fin da quando aveva 10 anni, mentre la madre è indagata perché pur essendo stata informata dalla figlia di ciò che stava accadendo non avrebbe neppure tentato di fermare il marito.

Nei prossimi giorni sarà fissata l'udienza davanti al Gup per la decisione di un eventuale rinvio a giudizio della coppia, difesi dall'avvocato Marco Bosco del Foro di Rimini.

Già ascoltata invece dal gip Vinicio Cantarini - in audizione protetta - la ragazzina vittima delle violenze.

La segnalazione della scuola

L'indagine dei carabinieri parte dalla segnalazione della scuola frequentata dalla 13enne, dove alcuni docenti avevano notato uno strano comportamento della ragazzina, sintomo probabile di un disagio profondo. La ragazza rifiutava infatti l'idea di essere rimandata nel Paese di origine per volontà dei genitori che premevano perché imparasse gli usi tradizionali.

Divieto di contatto con la figlia

Il gip di Rimini, dopo aver ascoltato la ragazza, ha deciso di far divieto a entrambi i genitori di avere contatti con la figlia che nel frattempo è accolta in una casa protetta.