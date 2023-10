Abusi sessuali sul fan 13enne: "Tra noi c’era affetto reciproco"

Ha ammesso lo youtuber Favarigna, al secolo Davide Favaloro, che tra lui e il 13enne – di cui l’indagato è accusato di aver abusato convincendolo a palpeggiamenti nelle parti intime in cambio di pochi euro – ci sarebbero stati atteggiamenti intimi, seppure nell’ambito di un "reciproco affetto". Questo quanto riferito dal 21enne siciliano idolo dello stream che nel suo canale YouTube conta quasi 70mila iscritti. Proprio in quella piattaforma da cui è maturato il rapporto di "amicizia" con quel ragazzino riminese. Rapporto poi sfociato nell’arresto per violenza sessuale e nella custodia cautelare in carcere a Trapani. Lì dove ieri Davide Favaloro, difeso dall’avvocato Gaetano Vivona, ha sostenuto l’interrogatorio di garanzia alla presenza in videocollegamento del gip del Tribunale di Rimini Manuel Bianchi, durante il quale l’indagato ha risposto al giudice negando anche che le minacce di morte fossero finalizzate a ottenere i ’favori’ sessuali. Ora, molto probabilmente si andrà verso il trasferimento dello youtuber agli arresti domiciliari.