Abusi sui bimbi, la protesta dei genitori

"Un soggetto con una condanna per violenza aggravata su minori non deve mai più avvicinarsi ai nostri bambini, a maggior ragione nelle scuole, nelle parrocchie e durante le attività sportive". Sono indignati e preoccupati, e hanno deciso di unirsi e protestare sul Pianello. Nuove reazioni al caso del 27enne sammarinese condannato in via definitiva per violenza su quattro minori. Questa volta a scendere in campo sono i genitori. Che si sono riuniti nel gruppo ’Genitori sammarinesi’. "Il caso del pedofilo sammarinese – scrivono – ha suscitato enorme indignazione e preoccupazione tra i cittadini, dato che tale individuo per mesi (per non dire anni) pare abbia continuato a lavorare indisturbato nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle parrocchie e persino presso società sportive come allenatore di ragazzini". Le risposte avute dal governo, ma non solo quelle, non hanno soddisfatto i genitori. "Quelle avute fino ad ora dalle istituzioni e dalle società coinvolte sono fumose – dicono – troppi aspetti di questa vicenda rimangono ancora oscuri. I genitori e tutti i cittadini sammarinesi hanno diritto di avere riscontro concreto e di sapere che gli organismi competenti faranno luce su questo caso". Per far sentire la propria voce i creatori del gruppo Genitori Sammarinesi hanno organizzato per giovedì della prossima settimana, alle 17 e fino al tramonto, una manifestazione pacifica sul Pianello "per far sentire la voce e le preoccupazioni di tutti i genitori. Tutti i cittadini sono invitati – fanno sapere –: genitori, nonni, zii, amici e ovviamente anche i più piccoli". Sulla questione interviene anche la Diocesi di San Marino-Montefeltro, insieme alla parrocchia di San Marino Città (Murata) e la Comunità dei Salesiani. "Esprimiamo sconcerto per le notizie che affollano la cronaca di questi giorni e che, in maniera ingiustificata e inopportuna – scrivono – vorrebbero coinvolgere il vescovo e una realtà educativa di riferimento e preziosa per tante famiglie della Repubblica, in una vicenda cui gli stessi sono del tutto estranei. Si è appreso con stupore e amarezza che un giovane, il quale ha frequentato alcune attività dell’oratorio dei Salesiani, senza mai ricoprire alcun ruolo di responsabilità o di animazione, è oggi destinatario di provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana per aver commesso gravi delitti nei confronti di alcuni minori, al di fuori delle nostre realtà. La Diocesi e la Comunità Salesiana non hanno mai avuto alcuna notizia del procedimento a suo carico, né della condanna, tantomeno sono mai emersi segnali riconducibili ai comportamenti per i quali è stato condannato".