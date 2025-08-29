Abusi sui bimbi, la protesta dei genitori

Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
29 ago 2025
DONATELLA FILIPPI
La mobilitazione nasce dal timore per la sicurezza dei più piccoli e dalla richiesta di risposte certe da parte delle istituzioni

Steven Raul James, il 27enne condannato per abusi su minori

"Un soggetto con una condanna per violenza aggravata su minori non deve mai più avvicinarsi ai nostri bambini, a maggior ragione nelle scuole, nelle parrocchie e durante le attività sportive". Sono indignati e preoccupati, e hanno deciso di unirsi e protestare sul Pianello. Nuove reazioni al caso del 27enne sammarinese condannato in via definitiva per violenza su quattro minori. Questa volta a scendere in campo sono i genitori. Che si sono riuniti nel gruppo ’Genitori sammarinesi’. "Il caso del pedofilo sammarinese – scrivono – ha suscitato enorme indignazione e preoccupazione tra i cittadini, dato che tale individuo per mesi (per non dire anni) pare abbia continuato a lavorare indisturbato nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle parrocchie e persino presso società sportive come allenatore di ragazzini". Le risposte avute dal governo, ma non solo quelle, non hanno soddisfatto i genitori. "Quelle avute fino ad ora dalle istituzioni e dalle società coinvolte sono fumose – dicono – troppi aspetti di questa vicenda rimangono ancora oscuri. I genitori e tutti i cittadini sammarinesi hanno diritto di avere riscontro concreto e di sapere che gli organismi competenti faranno luce su questo caso". Per far sentire la propria voce i creatori del gruppo Genitori Sammarinesi hanno organizzato per giovedì della prossima settimana, alle 17 e fino al tramonto, una manifestazione pacifica sul Pianello "per far sentire la voce e le preoccupazioni di tutti i genitori. Tutti i cittadini sono invitati – fanno sapere –: genitori, nonni, zii, amici e ovviamente anche i più piccoli". Sulla questione interviene anche la Diocesi di San Marino-Montefeltro, insieme alla parrocchia di San Marino Città (Murata) e la Comunità dei Salesiani. "Esprimiamo sconcerto per le notizie che affollano la cronaca di questi giorni e che, in maniera ingiustificata e inopportuna – scrivono – vorrebbero coinvolgere il vescovo e una realtà educativa di riferimento e preziosa per tante famiglie della Repubblica, in una vicenda cui gli stessi sono del tutto estranei. Si è appreso con stupore e amarezza che un giovane, il quale ha frequentato alcune attività dell’oratorio dei Salesiani, senza mai ricoprire alcun ruolo di responsabilità o di animazione, è oggi destinatario di provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana per aver commesso gravi delitti nei confronti di alcuni minori, al di fuori delle nostre realtà. La Diocesi e la Comunità Salesiana non hanno mai avuto alcuna notizia del procedimento a suo carico, né della condanna, tantomeno sono mai emersi segnali riconducibili ai comportamenti per i quali è stato condannato".

ViolenzaProtesta