Abusivismo, sequestrati 800 capi sportivi

Oltre 800 capi di abbigliamento sportivo contraffatti, 400 capi d’abbigliamento e accessori, pezzi di bigiotteria, borse, calzature, cappelli, occhiali, giocattoli, orologi. Questo è il maxi bottino sequestrato, tra giugno e settembre, dagli uomini della Polizia municipale di Bellaria Igea Marina, per contrastare i venditori abusivi tra spiaggia e centro. I controlli dei vigili urbani sono stati fatti tra i mercati settimanali, in spiaggia e nelle stazioni ferroviarie, arrivando a elevare diverse multe e dieci denunce. "La lotta alla contraffazione e all’abusivismo - spiega il comandante Antonio Amato _ non riguarda solamente la tutela del made in Italy. Indossare capi contraffatti o con false certificazioni Cee, può comportare seri problemi alla salute. Quelli di quest’anno sono stati sequestri importanti, alcuni dei quali frutto di una collaborazione anche con i cittadini".

Tra le operazioni più importanti c’è quella condotta nell’ultimo fine settimana, che ha portato alla denuncia a piede libero di due bengalesi e al sequestro di oltre 800 capi d’abbigliamento sportivo contraffatti, di decine di migliaia di etichette e attrezzature per il confezionamento. Il valore complessivo dei 400 capi d’abbigliamento e accessori sequestrati nei mesi corsi è di circa 30mila euro. La contraffazione è stata confermata dalla società Carpinvest Group di Carpi, specializzata nel settore. Tutto il materiale sequestrato è stato devoluto agli enti assistenziali che ne hanno fatto richiesta. "La nostra città è sicura _ dice l’assessore alla sicurezza urbana, Cristiano Mauri _ Penso a fenomeni di strettissima attualità come baby gang e criminalità giovanile. Sul territorio restano contenuti, grazie a una presenza costante degli agenti, unita a politiche di prevenzione. Lo stesso approccio è stato adottato anche per il commercio abusivo in spiaggia, con l’impiego di agenti in divisa e non più in borghese". Conclude il sindaco Filippo Giorgetti: "La nostra amministrazione ha investito molto sulla sicurezza, in termini di risorse umane, dotazioni e parco mezzi. E da marzo è arrivato anche un professionista dalla conclamata esperienza come Antonio Amato. I risultati di queste politiche, come anche le operazioni nelle colonie a contrasto delle occupazioni abusive e le importanti attività presso gli esercizi commerciali, sono confortanti. Con la rafforzata collaborazione con le altre forze dell’ordine, la Polizia locale si conferma una risorsa chiave".

Rita Celli