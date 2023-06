Abuso di professione a Rimini, biologa consiglia diete ai pazienti ma non ha la laurea: ‘denunciata’

Rimini, 10 giugno 2023 – Ha rischiato di finire a processo per esercizio abusivo della professione di biologa una 25enne riminese che nei mesi scorsi è finita al centro di un’indagine dei Nas, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, dopo essere stata segnalata dall’Ordine Nazionale dei Biologi perché accusata di svolgere un’attività prettamente riservata a biologi dietisti e medici chirurghi. Non lei, quindi, che aveva invece conseguito un diploma presso una scuola bolognese di medicina cinese, con un corso di specializzazione nell’alimentazione energetica. Niente che però, secondo quanto appurato nel corso dell’indagine, la giovane 25enne da poco entrata nel mondo del lavoro non avesse correttamente specificato. La giovane, infatti, aveva dopo l’ottenimento della qualifica iniziato a promuovere la propria attività sul web con un sito internet ad hoc, ricevendo dal 2021 un corposo numero di pazienti a cui la 25enne – difesa dall’avvocato Luca Greco – dispensava consigli alimentari relativamente a quanto appreso durante il corso e così come, al momento della consegna del diploma, le era stato prospettato di poter fare dalla scuola stessa.

Ma il volume d’affari crescente della ragazza ha fatto giungere la voce ad alcuni biologi, che ritenendo il lavoro della 25enne un abuso della professione l’hanno subito segnalata con un esposto alla Procura. Nel corso delle indagini alla ragazza è stato anche sequestrato il computer, per consentire agli investigatori di fare luce sull’attività della giovane. Al termine delle indagini, la ragazza è stata interrogata e ha prodotto la documentazione relativa al diploma conseguito, dimostrando che da parte sua non avveniva alcuna somministrazione di farmaci millantando di essere un medico, bensì consulenze relative alle nozioni acquisite con lo studio. Una versione ritenuta credibile dalla Procura, che ne ha richiesto l’archiviazione del caso riconoscendo così la buonafede dell’indagata. Archiviazione che infine è arrivata con la firma del gip Manuel Bianchi.