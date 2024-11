Academy colpita 5 volte. Il Brescia fa il sorpasso

Niente da fare per la San Marino Academy sul campo del Brescia (5-1). Il proposito di riscattare il ko con il Chievo rimane disatteso. Il Brescia stoppa le titane, sotto 3-0 già nel primo tempo e non più in grado di cambiare il vento della sfida, nonostante una ripresa giocata con maggiore coraggio e garra. Il Brescia sopravvive al primissimo pericolo e poi capitalizza gran parte delle occasioni create, arrivando alla fine a festeggiare la seconda vittoria consecutiva ed il sorpasso in classifica. All’opposto, la San Marino Academy arriva troppo tenera in zona tiro. San Marino Academy: Limardi; Ventura, Gardel, Magni (67’ Lombardi), Weithofer; Bertolotti (dal 46’ Pirini), Marchetti (46’ D’Aguì), Miotto (77’ Crocioni); Giuliani, Tamburini (63’ Fancellu), Barbieri. A disposizione: Montanari, Paini, Galli, Crevacore. Allenatore: Simone Bragantini.

Serie B femminile (8ª giornata): Ternana-Hellas Verona 4-1, Bologna-Freedom 2-0, Brescia-San Marino Academy 5-1, Cesena-Arezzo 5-1, Res Roma-Parma 0-1, Chievo-Genoa 2-5, Lumezzane-Vis Mediterranea 1-1, Pavia-Orobica Bergamo 0-3.

Classifica: Parma, Ternana 24; Genoa, Bologna, Freedom 18; Cesena 12; Arezzo, Orobica Bergamo 10; Chievo, Brescia, Res Roma 9; Lumezzane 8; Hellas Verona, San Marino Academy 7; Pavia 4; Vis Mediterranea 1.