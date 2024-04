Academy, tre punti per la salvezza

Altri tre punti d’oro per la San Marino Academy, questa volta d’anticipo, nello scontro diretto per la salvezza contro la Freedom (2-1). Le titane ci arrivano con in corpo l’entusiasmo di Pavia e con la consapevolezza che vincere significherebbe allungare in maniera decisa – e forse decisiva – verso il traguardo agognato. Mister Venturi stavolta non può confermare in blocco l’undici dell’impegno precedente. Problemi fisici fermano Carlini e Puglisi. Ai gol ci pensano Barbieri dal dischetto e Peare in rimonta.

Serie B femminile (26ª giornata): Chievo-Ravenna 1-1, San Marino Academy-Freedom 2-1. Oggi: Bologna-Ternana, Genoa-Cesena, Brescia-Hellas Verona, Pavia-Lazio, Res Roma-Arezzo, Tavagnacco-Parma.

Classifica: Lazio 68; Ternana 63; Cesena, Parma 61; Hellas Verona 45; Chievo 43; Genoa 38; Brescia 33; Bologna 32; Arezzo, San Marino Academy 27; Res Roma 24; Freedom 23; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 4.