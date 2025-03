Accademia Panziniana, convocata l’assemblea straordinaria dei soci

Assemblea straordinaria dei soci dell’Accademia Panziniana il 6 aprile alle 10,30 alla Casa Finotti, all’interno del parco che fu del ’poeta in bicicletta’, a Bellaria Cagnona. L’incontro in concomitanza con le ’Giornate internazionali delle case dei personaggi illustri’, indette per il 5 e 6 aprile dal ministero della Cultura. Nell’occasione ci sarà una apertura straordinaria della Casa Rossa di Panzini. Durante l’assemblea sarà illustrato ai soci della compagine culturale cittadina anche il rendiconto economico finanziario dell’attività svolta. Di recente, dal fronte della minoranza consiliare, è stato sollevato il tema della cura e manutenzione del Parco Panzini. Obiettivo Comune aveva segnalato tra l’altro forti avvallamenti nel terreno e pozzanghere.