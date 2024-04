Accademia per gli autisti. Start in cerca di dipendenti, ma i sindacati attaccano

Un’Accademia per formare i futuri autisti di Start Romagna mentre prosegue la battaglia tra l’azienda e sindacati dei trasporti di Cisl, Uil, Ugl e Usbl.p dopo il tavolo di discussione per le retribuzioni che si è svolto ieri. Un passo alla volta partendo dai sindacati. "L’azienda ha impedito che tutti i rappresentanti sindacali aziendali potessero partecipare, così come richiesto nelle modalità e nelle forme previste – spiegano –. Sono rimaste di fatto inevase e senza necessario riscontro, tutte le istanze sull’argomento, che qui si allegano". Secondo i sindacati gli aspetti retributivi "sono all’origine della mancanza di personale che causa i suddetti disservizi". Intanto Start prosegue nella ricerca di autisti. Sono infatti aperte le candidature per Randstad4driving a Rimini, la terza edizione del progetto di formazione e recruiting realizzato da Start Romagna e Randstad per formare e avviare al lavoro quindici nuovi conducenti di autobus per il trasporto pubblico locale. Si tratta di una Academy che aprirà le sue porte il 13 maggio, all’Autoscuola Rimini Guide. I candidati dovranno affrontare un percorso per una durata complessiva di 220 ore.

Al termine delle lezioni i partecipanti potranno conseguire la patente D-CQC. L’accademia è particolarmente interessante per chi cerca lavoro perché già nella fase della formazione gli studenti avranno la possibilità di ottenere un contratto di somministrazione lavoro. In seguito, una volta conseguite le licenze, saranno assunti da Start Romagna.

È possibile presentare le candidature fino al 6 maggio. Elemento da sottolineare è il fatto che le lezioni sono completamente gratuite. "Anche l’area di Rimini evidenzia una forte carenza di offerta di conducenti del trasporto pubblico, confermando nuovamente un trend diffuso sia in Romagna che in tutto il Paese – spiega Erika Sartoris, Specialty manager logistics di Randstad -. Per questo motivo, siamo entusiasti di replicare un progetto di formazione completamente gratuito e di grande valore".

a.ol.