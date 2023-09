Accademici e storici fanno tappa sul Titano

Da Cicerone a Machiavelli, da Carl von Clausewitz a Jean-Jacques Rosseau, le forme e le culture della guerra verranno discusse all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino venerdì e sabato durante il convegno annuale dell’associazione italiana di storia del pensiero politico. In diverse aree della sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, la parola a storici e accademici come Luciano Canfora, Franco Cardini, Carlo Galli, Donald Sassoon e Francesco Tuccari, per una serie di approfondimenti e tavole rotonde nelle quali verranno presi in esame personaggi e dinamiche legati alla prima e seconda guerra mondiale, al ruolo degli anarchici e delle donne, nonché ai conflitti atomici e non solo, partendo dal pensiero dei classici fino ad arrivare al mondo contemporaneo.