Accadono Miracoli Metropolitani al teatro Galli

Si ride tanto, ma il retrogusto è amaro. Va in scena stasera al Teatro Galli ’Miracoli Metropolitani’, proposto da Carrozzeria Orfeo, che da tempo offre storie che intrecciano realtà e assurdo, raccontando la follia del presente. Quest’ultimo lavoro è un racconto tragicomico che offre uno spaccato della società attuale, tra la natura pronta a ribellarsi e la solitudine sociale e personale del nostro tempo. Uno sguardo spietato e cinico sulla società contemporanea e sui suoi malesseri pronti a deflagrare. Il testo è scritto da Gabriele Di Luca, che ne cura la regia insieme a Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Una commedia che usando la sua chiave tragicomica racconta anche una solitudine sociale e personale, metafora del tempo che stiamo vivendo. Lo spettacolo è nato da tre suggestioni fondamentali - si legge nelle note di regia - indagare il tema del cibo come problema reale per gran parte del mondo e bene di lusso per un minuscolo occidente opulento fatto di alta cucina e reality show; dalla lettura de ’La sincronicità’ di Jung, il teorizzatore dell’esistenza degli eventi a-causali. E da un fatto di cronaca inquietante quanto bizzarro: un enorme iceberg di grasso trovato nel settembre 2017 nelle fogne di Londra.