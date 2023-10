Accampati nell’ex Questura: "Erano armati di coltelli"

La battaglia legale tra il Comune di Rimini e Ariminum sviluppo immobiliare (Asi), società proprietaria dell’ex Questura di via Ugo Bassi, va avanti. Ma intanto proseguono anche i controlli per allontanare i balordi e gli spacciatori che si accampano abusivamente all’interno dellimmobile. L’altro ieri gli uomini della polizia locale, nell’ambito delle attività di presidio concordate con Asi, hanno fatto un nuovo blitz in via Ugo Bassi, in seguito ad alcune segnalazioni. Agenti in borghese del reparto sicurezza urbana, accompagnati dalle unità cinofile, hanno sorpreso in una stanza al secondo piano due persone che bivaccavano lì e avevano portato materassi e coperte. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche alcuni coltelli. I due inquilini abusivi (che non avevano documenti) sono stati fermati e denunciati per invasione di terreni ed edifici e porto abusivo di armi. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.