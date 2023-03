"Accelera la nuova linea ferroviaria Rischiamo una città divisa in due"

"Accelera il potenziamento della linea Rimini Ravenna, un treno ogni 30 minuti nei due sensi, che cancellerà gli attuali passaggi a livello. Rimini lavora per delle alternative, che cosa fa il Comune di Bellaria?" Il consigliere di opposizione Gabriele Bucci torna su un tema scottante. "Per Rimini è più facile, anzi riqualificherà alcune zone. Ci chiediamo se basterà il binario unico e se saranno necessari dei bypass per assicurare un agevole transito nei due sensi, e se sarà la volta buona per l’eliminazione dei sottopassi. E di quali e come". L’opposizione sottolinea quindi che "un treno ogni mezz’ora va moltiplicato per due e sommato agli altri treni in transito, a meno che alcuni, come i merci, vengano spostati sulla tratta a monte. Vogliamo sapere poi chi pagherà i conti della gestione e cosa dice l’amministrazione comunale. Finisce in archivio il progetto, e la raccolta firme di ’Mandiamola a monte’, sostenuto anche da esponenti del centro destra e dalle associazioni ’amiche’. E l’ipotesi del modello people mover alla bolognese ventilata due estati fa?".

Per saperne di più "abbiamo presentato interpellanze e odg, ma ci hanno risposto che stavano trattando con Rfi il luogo dove far passare il sottopasso in zona colonie". E ancora: "Certo, quel che oggi è una ferita urbana, domani rimarrà tale, ma, almeno sembra, con maggior traffico e qualche sottopasso di troppo. Il che significa – osserva Bucci – ancora lunghe file di auto ai caselli. Per i pedoni, almeno si può pensare a qualche attraversamento non impattante, ma per i sottopassi in zona turistica non si vedono attualmente spazi adeguati".