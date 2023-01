"Acceleriamo sul casello di Rimini Fiera"

"Ci lasciamo alle spalle un Sigep da record, che ha avuto un notevole impatto anche sulla circolazione. Un ‘contraccolpo’ che vale la pena sopportare, ciò non toglie che si debba accelerare gli interventi pensati per favorire l’accessibilità di Rimini Fiera". Lo sostiene l’assessora alla Mobilità, Roberta Frisoni, che elenca i progetti, a partire dalla circonvallazione di Santa Giustina, "pronta a partire", e il prolungamento del Metromare dalla stazione alla Fiera. "Credo però che in questo disegno, ricordato anche dal presidente di Confcommercio Gianni Indino, possa avere un peso importante la creazione di un casello autostradale in corrispondenza di Rimini Fiera, una proposta che il Comune di Rimini caldeggia già da qualche anno e che è stata recepita nell’ambito del Piano Regionale della mobilità e trasporti dell’Emilia Romagna. Una soluzione - dice Frisoni - condivisa anche con Ieg, che riteniamo fondamentale per sgravare gli assi di collegamento principali – via Emilia, Statale 16 – di una parte importante del flusso di veicoli che devono raggiungere la Fiera. E’ nostra intenzione richiedere l’attivazione di un tavolo congiunto con gli attori coinvolti, da Autostrade al ministero delle infrastrutture e Regione. Il nuovo casello rappresenterebbe una risposta concreta a fronte del protrarsi dei tempi per la realizzazione della variante alla Statale 16".