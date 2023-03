Accendiamo le vetrine Negozi sfitti in centro, il Comune corre in aiuto ai proprietari dei locali

Cento vetrine per riaccendere il centro storico. Un incentivo ai proprietari di negozi sfitti nel cuore della città a che li rendano disponibili per associazioni di volontariato del terzo settore. Due piccioni con una fava. E’ l’obiettivo con il quale Palazzo Garampi, nell’ultima seduta settimanale di giunta, ha dato il via libera al protocollo d’intesa, con indicazione del contributo ai privati che vorranno aderire, per l’attuazione del progetto ’Vetrine illuminate’, inserito nel piano di aiuti ’Sostegno alle Imprese e Sviluppo Economico - Sise 2022 - 2026’. Una lunga titolazione che sintetizziamo così: ’Salviamo i centri storici’ (e non solo).

"Puntiamo a offrire un sostegno ai proprietari di negozi che attualmente sono senza affittuari – spiega l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini – e di conseguenza con sarinesche abbassate, e alla sera prive di illuminazione, ovviamente se vorranno aderire, e allo stesso tempo offrire spazi di grande visibilità alle associazioni".

Il protocollo sarà firmato nelle prossime settimane dal Comune e da ’VolontaRomagna’, che come ‘associazione di associazioni di volontariato’ è già interlocutrice abituale del Comune per attività in campo sociale (aveva tra l’altro già collaborato con la precedente iniziativa sul commercio, No Tax Area, dal 2019 al 2021).

Gli obiettivi sono molteplici. Vanno dal promuovere l’avviso pubblico Sise di anno in anno, al fornire informazioni e assistenza ai rispettivi utenti. Effettuare un’indagine sugli enti del terzo settore disponibili a utilizzare gli immobili messi a disposizione dai proprietari, per attività non commerciali, ovvero come vetrina da esposizione. Fino a curare le manifestazioni di interesse delle associazioni di volontariato e le candidature di immobili proposte dai proprietari. Nonché gestire l’assegnazione.

"Si tratta di obiettivi importanti – aggiunge Magrini – che l’amministrazione comunale è fortemente impegnata a raggiungere, con l’aiuto indispensabile di VolontaRomagna, nel tentativo di promuovere lo sviluppo del commercio della città non solo dal punto di vista turistico". In particolare, prosegue, "con la finalità 2 del Sise, sono le aree a forte vocazione commerciale del centro urbano, quelle che si intende promuovere, tenendo anche conto delle diverse tipologie di offerte presenti sul territorio e sostenendo la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale".

’Vetrine illuminate’, propone "incentivi alla riattivazione, anche temporanea di immobili in disuso per i proprietari aderenti all’iniziativa che accettano di concedere in comodato gratuito il loro locale, a organizzazioni non commerciali del terzo settore. Contributo economico che può variare dal 30 per cento fino al 100 per cento, in funzione del numero di giorni di uso gratuito del locale". Si stima in circa un centinaio il numero di potenziali interessati tra i proprietari privati. II bando ’Vetrine illuminate’, riferito al 2023, andrà a scadenza nel gennaio 2024. Tutte le informazioni sono pubblicate sulla pagina del sito web del Comune di Rimini.

Mario Gradara