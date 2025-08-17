Accerchiati e aggrediti in spiaggia

Mio figlio e il suo amico si trovavano sulla spiaggia, di notte, a Cattolica quando sono stati accerchiati e aggrediti all’improvviso da un gruppo di giovani, probabilmente stranieri. Per fortuna il tutto si è concluso senza gravi conseguenze. Resta però la rabbia: non è possibile che fatti del genere avvengano in una città come Cattolica, da sempre considerato un luogo di villeggiatura tranquillo e sicuro. A riferire l’episodio, che sarebbe avvenuto il 12 agosto scorso in un tratto di spiaggia antistante il lungomare Rasi-Spinelli, è il padre di uno dei giovani aggrediti, Roberto Barzaghi, residente a Milano, che ogni estate trascorre le vacanze nella casa di famiglia proprio a Cattolica.

Secondo la ricostruzione fornita dall’uomo, i due ragazzi erano seduti sui lettini e stavano giocando con il cellulare, quando verso le 23 sono stati avvicinati da un gruppo di circa otto coetanei che avrebbero chiesto loro sigarette o sostanze stupefacenti. "Mio figlio e il suo amico non fumano e hanno risposto che non avevano nulla – racconta Barzaghi –. A quel punto i ragazzi hanno iniziato a palpeggiarli sulle tasche per vedere se avessero qualcosa. Mio figlio ha tentato di scappare, ma uno lo ha sgambettato e colpito con un calcio in faccia, poco sopra il naso. Il suo amico è intervenuto per difenderlo ed è stato colpito con un pugno. Per fortuna nessuno di loro ha riportato ferite o traumi gravi, anche se la paura è stata davvero tanta".

Dopo l’aggressione, i due sono riusciti a risalire verso la passeggiata e hanno incontrato un vigilante a cui hanno spiegato quanto accaduto. "L’uomo – prosegue Barzaghi – ha solo raccomandato loro di fare attenzione e di non fermarsi in spiaggia la sera". Rientrati a casa, il giovane ha raccontato l’episodio al padre. "Il giorno successivo, siamo andati al pronto soccorso di Cattolica, dove mio figlio è stato sottoposto ad una radiografia. Fortunatamente non c’erano fratture, ma gli è stata diagnosticata una prognosi di alcuni giorni".

A quel punto la famiglia si è nuovamente presentata alla caserma dei carabinieri, anche se alla fine ha preferito non formalizzare una denuncia pur segnalando l’episodio ai militari dell’Arma. "Vengo a Cattolica da molti anni – dice Barzaghi – e non ricordo episodi simili fino a pochi anni fa. Da qualche tempo, invece, mi capita spesso di assistere a situazioni spiacevoli, soprattutto nelle ore notturne. Non voglio fare allarmismo, ma credo sia giusto che le forze dell’ordine siano informate e che i ragazzi sappiano che la spiaggia la sera può non essere sicura, quindi di prestare la massima attenzione" conclude il genitore del ragazzo aggredito.