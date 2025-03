"Accessi limitati per salvare il Marano"

Accessi limitati e controllo elettronico delle emissioni sonore per salvare il Marano. Sbagliato mettere la sordina, premette Cna, che alza la voce contro l’abbassamento della musica proposto dalla giunta comunale. L’amministrazione intende procedere con un regolamento sulle emissioni sonore che ponga come limite per la musica dei locali sulla spiaggia dell’intero litorale trenta minuti dopo la mezzanotte. Superato questo orario non si dovrà sentire musica provenire da locali o chiringuito. "Troviamo riduttivo e poco efficace derubricare lo sviluppo dell’area Marano attraverso la sola individuazione degli orari di apertura e chiusura dell’intrattenimento". Suona così la premessa di Cna, guidata dal presidente Roberto Corbelli, che vorrebbe spostare la discussione sulla qualità dell’offerta e non solo sul rumore da limitare. Con questo non significa che Cna voglia far fare le ore piccole ai locali del Marano, proseguendo nella tradizione di questa parte di spiaggia nelle notti d’estate. "Cna da settimane ha fornito spunti, osservazioni e proposte perché abbiamo davanti un’occasione di cambiamento". Ecco di cosa si tratta. "È necessario un confronto costruttivo in grado di dar vita ad un progetto condiviso per conciliare le esigenze di sicurezza, qualità della vita e sviluppo economico, senza compromettere l’unicità e la vitalità che il Marano ha sempre rappresentato per Riccione".

Per prima cosa "va ripensato il modello di intrattenimento notturno, ispirandosi alle nuove tendenze globali del turismo esperienziale". Un punto su cui non manca una frecciatina all’attuale offerta di intrattenimento dei locali. "Il futuro del Marano non può prescindere da locali più contenuti (400-600 persone), esperienze immersive e format innovativi capaci di attrarre una clientela diversificata, internazionale e più esigente". Cosa diversa non solo dal passato, ma anche da quanto visto nel corso dell’ultima stagione. Ma per Cna solo così sarà possibile gestire un intrattenimento notturno senza essere assillati dallo stop per la musica. Per l’associazione di categoria il Marano va salvato, sempre che evolva, e per farlo viene chiamata in causa la tecnologia. "Le normative Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) non devono essere percepite come un ostacolo, ma come un’opportunità per strutturare un’offerta turistica sicura, regolamentata e sostenibile, soprattutto in relazione agli accessi regolati tramite prenotazione digitale e il controllo dell’inquinamento acustico con tecnologie avanzate, per creare un ambiente sicuro e sereno sia per i turisti che per la comunità locale".

Andrea Oliva