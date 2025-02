Accesso vietato ai sammarinesi ai Giochi del Titano. L’istanza d’Arengo non passa in Consiglio

Con 28 voti contrari e nessuno a favore viene respinta in Consiglio grande e generale l’Istanza d’Arengo che chiedeva di non consentire l’accesso alle sale della Giochi del Titano ai cittadini sammarinesi e ai residenti nel territorio sammarinese. Sul punto il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti fornisce il parere del Congresso di Stato. "Pur comprendendo le preoccupazioni, va precisato che tra il 1° gennaio 2024 e la data di presentazione dell’Istanza solamente il 3,97% dei clienti è rappresentato da soggetti sammarinesi e residenti. Inoltre è presente lo Sportello del gioco responsabile per monitorare il fenomeno della ludopatia e attivare laddove necessario l’intervento di uno psicologo specialista. Il regolamento etico della Giochi del Titano prevede anche l’autoesclusione dalla sala da gioco. Il numero di persone autoescluse nel periodo di riferimento è 51. Nella struttura la funzione rieducativa è controllata. Per questo si ritiene che l’Istanza non debba essere accolta. Aggiungo che il fenomeno del gioco non è da sottovalutare. A volte ci si concentra sulla Giochi del Titano, ma il fenomeno è ampio, c’è una grandissi offerta di gioco su internet. Abbiamo ricevitorie, bar, che offrono tutta una serie di possibilità su cui veramente non abbiamo nessun controllo. Forse quello che potremmo incentivare ulteriormente è la possibilità di rivolgersi a soggetti specializzati per segnalare situazioni da parte dei familiari anche con protocolli insieme all’Iss".