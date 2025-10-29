"Accogliamo tanti ragazzi nel nome di don Bosco"

"Qui mi hanno trattato come un principe". Così disse don Giovanni Bosco, il sacerdote fondatore della congregazione Salesiana, che l’11 maggio 1882 giunse a Rimini, rimanendone profondamente affascinato e ponendovi le basi per quella che sarebbe stata, anni dopo, la grande storia dei Salesiani nella nostra città. La storia si ripete. È un riconoscimento che affonda le radici nel passato il Sigismondo d’oro che il Comune ha deciso di assegnare quest’anno alla comunità dei Salesiani Don Bosco di Rimini, che "con i suoi spazi religiosi, laici, educativi, accoglienti, messi a disposizione da oltre un secolo, soprattutto ai giovani, nel cuore di Marina centro, rappresenta un valore condiviso per tutta la città". Una comunità che continua a essere onorata da Rimini e dai riminesi, in uno scambio reciproco di cura e dedizione. L’opera salesiana "nel corso del tempo ha cambiato volti", ma non la sua centralità, in quanto luogo di socialità e ritrovo per tantissimi giovani e non solo.

I Salesiani gestiscono l’oratorio ‘Beato Alberto Marvelli’, simbolo dell’accoglienza nei confronti dei giovani e della volontà di educarli alla vita. Mandano avanti la parrocchia Santa Maria Ausiliatrice. Accolgono ogni anno, con la casa per ferie, a pochi passi da piazza Marvelli e dalla spiaggia, famiglie e gruppi organizzati di parrocchie e giovani. Un vero e proprio punto di riferimento per l’intera città, a cui la comunità salesiana dedica impegno educativo e sociale da oltre un secolo, grazie anche a importanti figure, come don Antonio Gavinelli, primo salesiano della città nel 1919, e il beato Alberto Marvelli, che nell’oratorio trovò l’ispirazione e le fondamenta per la sua profonda attività di carità e di coinvolgimento dei ragazzi al gioco e alla preghiera. E non può che essere rivolto a loro, il pensiero di don Roberto Smeriglio, direttore dell’opera salesiana di Rimini: "Ricevere la massima onorificenza cittadina è per noi una grande emozione. Confesso che la notizia mi ha preso alla sprovvista, nonostante tutto l’impegno che ci mettiamo ogni giorno".

È passato più di un secolo dalla fondazione dell’opera salesiana, "ma la nostra attenzione ai giovani, all’accoglienza e alla città è sempre rimasta la stessa – continua Smeriglio – Il mio è un pensiero commosso per tutti i confratelli che, in questi anni, hanno speso la vita per il Signore e per i ragazzi di Rimini". Questo riconoscimento "è merito degli sforzi e dell’impegno di tutti coloro che hanno lavorato in passato".

Anna Bellocchi