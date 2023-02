Accoglie i carabinieri sparando in aria Per lui si aprono le porte del carcere

Durante un controllo notturno nel campo nomadi di viale Venezia, al confine tra Coriano e Riccione, aveva accolto i carabinieri che avevano bussato alla sua porta sparando in aria con una pistola scacciacani, costringendo le divise ad intervenire per disarmarlo. La Corte d’Appello di Bologna ha disposto nei confronti dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Martedì i militari sono così tornati in viale Venezia, insieme ai colleghi del gruppo forestali e alle unità cinofile di Bologna e Pesaro, per dare esecuzione alla misura e per svolgere un controllo approfondito nel campo.