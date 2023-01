Rimini, litiga con il vicino di casa e lo accoltella

Verucchio (Rimini), 21 gennaio 2023 - Una lite in un condominio di Villa Verucchio finisce a coltellate. E' accaduto ieri attorno alle 19, quando un 31enne ha iniziato a discutere con un 41enne che abita nella stessa palazzina, a quanto pare per futili motivi.

A un certo punto, nel bel mezzo della discussione, il 31enne avrebbe tirato fuori un coltello, usandolo per colpire con un fendente il rivale. Quest'ultimo è stato ferito - da quando emerso finora in maniera non grave - e per lui è stato necessario l'intervento dell'ambulanza.

E' stato accompagnato in pronto soccorso per essere medicato, ma al momento non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto sono inoltre intervenuti i carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l'episodio.