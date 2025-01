Accoltellamenti di Villa Verucchio, colletta per i feriti e applauso per il carabiniere che sparò

Rimini, 11 gennaio 2025 – Applausi, lacrime, commozione. Erano in tanti questa mattina in piazza Europa a Villa Verucchio per l'evento conclusivo della campagna promossa da ViVilla Aps, l'associazione che ha raccolto fondi per le vittime delle aggressioni avvenute a Capodanno e per il comandante della stazione dei carabinieri, Luciano Masini.

Presenti in piazza - per la consegna dei tre assegni da 5mila euro - i rappresentanti dell'associazione, la sindaca Lara Gobbi, Nadia (la donna ferita insieme al marito Dario da Muhammad Sitta) e le mamme dei due 18enni rimasti feriti.

Un grande applauso è stato rivolto al luogotenente Masini, che la notte di Capodanno ha difeso i suoi concittadini sparando contro il 23enne egiziano per fermarlo.