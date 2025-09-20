Accoltellamento al kebab. Condannati due rapinatori

Si è chiuso con una doppia condanna in rito abbreviato il processo a carico dei due uomini ritenuti responsabili della rapina violenta consumata nell’ottobre 2024 all’interno di un kebab a Marebello. La decisione è arrivata davanti al gip di Rimini, al termine di un’udienza che ha visto il confronto tra l’accusa, sostenuta dal pm Luca Bertuzzi, e le difese rappresentate dagli avvocati Gisella Caltavuturo e Sonia Giulianelli. Gli imputati sono un giovane di 23 anni, originario di Matera, e un uomo di 36 anni, di origine peruviana, anch’egli residente in città: il primo è stato condannato a 6 anni, il secondo a 3 anni e 9 mesi. Entrambi erano alloggiati in un albergo della zona ed erano stati fermati poche ore dopo i fatti, a seguito delle indagini condotte dalla squadra Volante della questura di Rimini che in breve tempo era riuscita a rintracciarli. Secondo quanto ricostruito in aula, i due entrarono nel locale situato in viale Regina Margherita poco dopo l’orario di apertura pomeridiano, dando vita ad una feroce aggressione ai danni del titolare, un trentaseienne pakistano.

Prima le minacce verbali, poi i colpi: pugni in faccia, spinte e, soprattutto, l’utilizzo di oggetti trovati nella cucina del kebab. Una grossa pinza e persino lo spiedo d’acciaio per la carne furono impugnati come armi ed utilizzati per colpire e ferire il malcapitato proprietario del locale che tentava in tutti i modi di difendersi. Le percosse gli causarono traumi gravi: enfisema sottocutaneo, ferite da taglio alla spalla, contusioni polmonari, per un totale di quaranta giorni di prognosi. Approfittando della confusione, il più giovane riuscì a rientrare nel locale e a impossessarsi del cassetto del registratore di cassa. All’interno vi erano poco più di cento euro, un bottino misero rispetto alla violenza. All’esterno, la vittima tentò di recuperare l’incasso, ma fu nuovamente aggredita dai due uomini, che si diedero alla fuga subito dopo.

Il 36enne peruviano doveva rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Quando fu raggiunto dagli agenti della polizia, reagì con calci e colpi, ferendo un poliziotto con prognosi di cinque giorni e danneggiando l’auto di servizio. Il processo si è concluso con la condanna di entrambi gli imputati. Il giudice ha riconosciuto la gravità dei fatti, l’uso di armi improprie, la recidiva e la brutalità della condotta, confermando la solidità del quadro probatorio raccolto dagli investigatori.