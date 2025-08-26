Accoltellamento al parco . Ferito un giovane 24enne, indagini su droga e rapina

Attimi di paura ieri pomeriggio al parco Pertini di Rivazzurra per un accoltellamento ai danni di un giovane nordafricano. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.15: ad avere la peggio un ragazzo di origini tunisine, di 24 anni, residente in zona, colpito a una gamba con un fendente. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, la ferita sarebbe infatti superficiale. Fino al tardo pomeriggio di ieri era ancora tenuto in osservazione dal personale sanitario dell’ospedale ‘Infermi’ di Rimini.

Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Non è noto se i tre coinvolti si conoscessero e cosa esattamente abbia innescato la discussione che ha poi portato al ferimento del 24enne, anche se non si esclude un regolamento di conti maturato in ambienti legati alla criminalità o allo spaccio di droga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Sono stati sentiti alcuni testimoni, tra i frequentatori del parco, che avrebbero assistito alla scena. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della zona.

Il ferito ha riferito ai militari dell’Arma che si trovava da solo nel parco, quando sarebbe stato avvicinato da altri due cittadini nordafricani che lo avrebbero accerchiato e aggredito portandogli via il cellulare. Alla sua reazione, uno di loro avrebbe estratto il coltello, ferendolo alla gamba. Una versione, la sua, che dovrà ora essere vagliata attentamente dalle forze dell’ordine. Tra le ipotesi anche un possibile collegamento con questioni legate allo spaccio di droga, ma al momento nessuna pista è esclusa e gli accertamenti proseguono a trecentosessanta gradi.

Non è la prima volta che il parco Pertini finisce sotto i riflettori per aggressioni e vandalismi ma anche e soprattutto per la presenza di spacciatori. Fenomeno più volte segnalato da residenti e operatori turistici della zona.