Accoltellamento a Rimini, fermate due persone: a scatenare la furia, la scomparsa di un telefono

Rimini, 25 settembre 2023 – Accoltellamento in viale Regina Margherita, a Bellariva, fermate due persone. La furiosa lite risale alla notte del 19 settembre. Vittima della brutale aggressione un senegalese di 25 anni ferito con una ventina di colpi, che fortunatamente però non hanno leso parti vitali. Sul fatto hanno indagato carabinieri di Rimini. I militari si sono attivati subito per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

I due presunti autori sono stati individuati grazie al racconto della vittima. Secondo i carabinieri il tutto avrebbe avuto inizio da un diverbio tra il senegalese e un altro giovane di origini afghane: quest’ultimo lo accusava di avergli sottratto il telefono cellulare. Ma il 25enne avrebbe negato responsabilità in merito alla scomparsa del cellulare, a quel punto il 22 si sarebbe procurato però, da un terzo soggetto, un coltello poi usato per colpire ripetutamente la vittima con numerosi fendenti. Il senegalese era stato subito, trasportato al pronto soccorso di Rimini e lì trattenuto con una prognosi di 45 giorni, è stato ascoltato dai militari. Grazie alla descrizione dei soggetti che lo avrebbero aggredito sono partite le ricerche. Dopo due giorni è stato individuato colui che avrebbe dato l’arma al ragazzo afghano.

Si tratterebbe di un 38enne connazionale della vittima: durante la perquisizione è stato trovato in possesso di due coltelli, uno dei quali verosimilmente utilizzato per l’aggressione. L'uomo è sottoposto a fermo d’indiziato di delitto in concorso e portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa della convalida. Nel frattempo i militari erano al lavoro per individuare anche il presunto esecutore materiale dell’accoltellamento e hanno emesso una nota di ricerca per tutte le Forze di Polizia, in modo da estendere il più possibile il campo d’azione, avendo il fondato timore che l'uomo, senza fissa dimora, potesse allontanarsi da Rimini.

Sabato 23 settembre nella notte una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Rimini, durante l’attività di controllo ha notato all’interno del parco Murri un soggetto con un atteggiamento guardingo e sospettoso. Subito è scattato l’alert sulla sua ricerca e, quindi, una volta portato l'uomo in Questura e avvertiti i carabinieri è stato eseguito il fermo perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di lesioni aggravate. Anche lui è stato portato nel carcere di Rimini in attesa della convalida.