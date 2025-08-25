'Sopravvivere' fino alla sosta

Cronaca
CronacaPaura per un accoltellamento a Rivazzurra in pieno pomeriggio: un ragazzo ferito
25 ago 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
Paura per un accoltellamento a Rivazzurra in pieno pomeriggio: un ragazzo ferito

Violenza dopo una discussione e una forse rapina nel parco Pertini dove un 24enne ne è uscito colpito da un fendente alla gamba

Accoltellamento a Rivazzurra, sono intervenuti i carabinieri

Accoltellamento a Rivazzurra, sono intervenuti i carabinieri

Per approfondire:

Rimini, 25 agosto 2025 – Attimi di paura oggi al parco Pertini di Rivazzurra per un accoltellamento ai danni di un giovane nordafricano. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.15: ad avere la peggio un ragazzo di origini tunisine, di 24 anni, residente in zona, colpito a una gamba con un fendente.

Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, la ferita sarebbe infatti superficiale. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Non è noto se i tre coinvolti si conoscessero e cosa esattamente abbia innescato la discussione che ha poi portato al ferimento del 24enne, anche se non si esclude un regolamento di conti maturato in ambienti legati alla criminalità o allo spaccio di droga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Sono stati sentiti alcuni testimoni, tra i frequentatori del parco, che avrebbero assistito alla scena. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della zona. Il ferito ha riferito ai militari dell'Arma che si trovava da solo nel parco, quando sarebbe stato avvicinato da altri due cittadini nordafricani che lo avrebbero accerchiato e aggredito portandogli via il cellulare. Alla sua reazione, uno di loro avrebbe estratto il coltello, ferendolo alla gamba. Una versione, la sua, che dovrà ora essere vagliata attentamente dalle forze dell'ordine.

