Accoltellato dal vicino perché bestemmia

Litiga con il vicino di casa, poi tira fuori un coltello e lo ferisce, per fortuna senza ledere punti vitali. Sarebbe questa, secondo quanto emerso finora, la ricostruzione dell’aggressione che nel tardo pomeriggio di venerdì si è consumata in un condominio di via Rossini, a Villa Verucchio, dove una discussione per futili motivi sarebbe degenerata fino a sfociare nel sangue. A rimanere ferito un uomo di 41 anni, raggiunto da uno o più fendenti (gli investigatori stanno cercando di appurarlo) scagliati contro di lui da un condomino di dieci anni più giovane. Quest’ultimo è stato identificato dai carabinieri e accompagnato in caserma.

La sua posizione al momento è al vaglio degli inquirenti, anche se per lui sarebbe in arrivo una denuncia per lesioni. Quanto al ferito, è stato visitato sul posto dal personale del 118 e successivamente accompagnato in pronto soccorso per essere medicato. La lama gli avrebbe causato solamente delle ferite superficiali, tanto che è stato dimesso nel giro di poche ore con conseguenze ritenute non gravi. Resta da chiarire il movente che ha spinto l’aggressore ad impugnare il coltello e a scagliarsi rabbiosamente contro il vicino di casa. Il 31enne è seguito dai servizi psichiatrici e in passato tra lui e il condomino ci sarebbero già stati alcuni screzi. In varie occasioni, hanno riferito alcuni testimoni, l’aggressore si sarebbe lamentato del 41enne, accusandolo di parlare con un tono di voce troppo alto o di bestemmiare, cosa quest’ultima che gli risulterebbe particolarmente fastidiosa, tanto da indurlo ad aggredirlo verbalmente con toni molto accesi. "Non c’è stata alcuna lite – è la versione del 41enne ferito –. Verso le 19 mi ha suonato alla porta e senza dire nulla mi ha sferrato le coltellate che mi hanno preso di striscio alla spalla, schiena e braccia, quando mi sono difeso".

Tornando alla ricostruzione degli inquirenti, la convivenza tra i due infatti negli ultimi tempi sarebbe diventata sempre più difficile, tra continue discussioni e litigi e un clima via via sempre più pesante e teso. Una pentola a pressione che è saltata in aria venerdì scorso, attorno alle 19, quando al termine dell’ennesimo, furibondo alterco, il 31enne avrebbe estratto un coltello, usandolo per colpire il ‘rivale’. L’allarme è scattato e sul posto è accorsa l’ambulanza insieme alle gazzelle dei carabinieri della stazione di Villa. Il 41enne, dopo un primo controllo da parte dei sanitari, è stato portato via per accertamenti più approfonditi, che però hanno escluso lesioni a punti vitali, mentre il vicino è stato subito identificato.

Lorenzo Muccioli