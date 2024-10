Accoltellato per avere rifiutato gli spiccioli: grave in ospedale

Rimini, 14 ottobre 2024 – Notte di sangue nel centro storico di Rimini. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato all’addome da due ragazzi, entrambi 20enni, poi arrestati dagli agenti della polizia di Stato dopo alcune ore di ricerche e un breve inseguimento in auto.

Il giovane ferito è stato avvicinato in via Sigismondo, davanti al bar Iguana Bay, dai due ventenni, entrambi albanesi, che hanno preteso da lui soldi per comprare le sigarette; al suo rifiuto, uno di loro ha estratto un coltello a serramanico di 20 centimetri e ha minacciato e poi aggredito il malcapitato, affondando la lama nell'addome.

Il 19enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Infermi, dove al momento è ancora ricoverato. Per fortuna, il coltello non ha leso organi vitali e il giovane riminese non è in pericolo di vita. Dovrebbe cavarsela con una prognosi di 10 giorni. I suoi aggressori, entrambi pluripregiudicati sono invece finiti in manette per tentata rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e detenzione ai fini di spaccio.