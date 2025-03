Accoltellatore ucciso dal carabiniere, polvere da sparo sui vestiti: “Colpito a distanza ravvicinata”

Villa Verucchio (Rimini), 4 marzo 2025 – Tra trenta centimetri e un massimo di quattro metri. È questo il raggio entro cui si può sprigionare la nube di uno sparo. Di un colpo esploso con la pistola d’ordinanza in uso all’Arma dei carabinieri: quella pistola con cui il luogotenente originario del modenese, Luciano Masini, aveva ucciso il 23enne egiziano Muhammad Sitta al culmine del Capodanno di terrore a Villa Verucchio, nel Riminese. La distanza è quanto è stato determinato al termine del procedimento scientifico che serve a verificare la presenza dei residui di uno sparo da arma da fuoco, in questo caso sugli indumenti della vittima. L’esame, comunemente detto stub, è stato infatti compiuto sugli abiti che Muhammad Sitta indossava quella maledetta notte, quando prima di perdere la vita sotto i colpi di pistola del carabiniere aveva appena accoltellato quattro persone che si trovavano in strada per aspettare l’anno nuovo.

Gli accertamenti del Ris hanno potuto isolare alte concentrazioni di piombo, antimonio e bario. Una miscela precisa e “corrispondente per le sue caratteristiche con lo sparo dell’arma in dotazione ai carabinieri”, specifica l’avvocato Tommaso Borghesi, che difende il luogotenente e comandante della stazione di Villa Verucchio, tuttora indagato per eccesso colposo di legittima difesa. La presenza addosso a Sitta di questa miscela di componenti chimiche restituisce come l’egiziano “fosse all’interno della nube che si sprigiona al momento dello sparo”, spiega ancora Borghesi. Una distanza “molto ravvicinata”, che stando al quantitativo di sostanze emerse dallo stub evidenziano un corto raggio compreso tra i trenta centimetri a un massimo di tre o quattro metri di distanza. Un aspetto indicativo di come il carabiniere avrebbe atteso fino all’ultimo momento utile prima di alzare il tiro e sparare addosso a Sitta, anziché sul terreno.

Lo stub però, “non può indicare a quale distanza precisa siano stati sparati tutti e cinque i colpi che hanno raggiunto Sitta”, conclude l’avvocato. Per queste informazioni bisognerà attendere i responsi della perizia balistica, sulla base della quale sarà possibile restringere ulteriormente il campo entro i confini metrici ora fissati con lo stub. La perizia, come quella medico legale, è però slittata: i consulenti hanno chiesto e ottenuto da parte della procura una proroga di 30 giorni per depositare gli esiti che andranno a riempire gli spazi vuoti nel mosaico d’inchiesta sul Capodanno di terrore in provincia di Rimini. Solo quando tutte le carte saranno sul tavolo, allora il pm deciderà se archiviare la posizione di Luciano Masini, oppure formulare una richiesta di rinvio a giudizio per il carabiniere.