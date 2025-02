Accoltellatore ucciso dal carabiniere. Fissati gli accertamenti balistici

Cominceranno martedì prossimo, 11 febbraio, i primi accertamenti nell’ambito della perizia balistica disposta dalla Procura di Rimini, che ha iscritto nel registro degli indagati (come "atto dovuto") Luciano Masini, il comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio che la sera di Capodanno ha sparato e ucciso con la pistola d’ordinanza Muhammad Sitta, 23enne egiziano che aveva accoltellato quattro persone.

La perizia servirà in particolar a ricostruire con maggiore precisione gli attimi concitati e frenetici della sera di San Silvestro, quando Masini si è trovato faccia a faccia con l’accoltellatore egiziano, nel centro storico di Villa Verucchio. Dopo avergli intimato più volte di fermarsi ed essere arretrato di alcuni metri, il luogotenente dell’Arma non ha potuto far altro che aprire il fuoco contro Sitta che si stava scagliando contro di lui brandendo la lama, dopo aver già ferito due 18enne e una coppia di coniugi.

Complessivamente, Masini ha esploso 12 proiettili dalla pistola d’ordinanza. Due sono rimbalzati a terra e hanno raggiunto il 23enne richiedente asilo alle gambe, mentre altri cinque lo hanno centrato al corpo: uno alla spalla destra, gli altri tra torace e capo. La perizia balistica prenderà in considerazione le tracce di polvere da sparo isolate dagli inquirenti sulla divisi di Masini e sugli indumenti indossati da Sitta. L’obiettivo è quello di poter determinare con assoluta precisione la distanza da cui sono partiti gli spari che hanno freddato l’egiziano.

Le indagini sono coordinate dal nucleo investigativo dei carabinieri di Rimini. Masini non è stato sottoposto a provvedimenti disciplinari e ormai da diversi giorni è rientrato in servizio. Molti sono stati gli attestati di stima nei suoi confronti, a cominciare da quello della premier Giorgia Meloni.

Anche la comunità di Villa Verucchio si è mobilitata promuovendo una raccolta fondi da destinare al pagamento delle spese legali del comandante della stazione. Masini è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Attraverso il suo legale, ha spiegato di aver agito per senso del dovere trovandosi costretto ad aprire il fuoco contro l’accoltellatore per impedirgli di fare del male ad altre persone. Il tutto si è svolto in una manciata di secondi: parte dell’azione è stata ripresa da un video, realizzato da un passante la sera di Capodanno, adesso in mano agli inquirenti. Le immagini del filmato, unite alla perizia balistica e all’autopsia del medico legale, saranno determinanti per fare pienamente luce su quanto avvenuto a Villa Verucchio.