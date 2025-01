Accoltellatore ucciso dal carabiniere. La procura ’libera’ il corpo di Sitta. Nullaosta al trasferimento in Egitto

Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, il 23enne accoltellatore di Villa Verucchio, potrà ‘tornare’ in Egitto. La Procura di Rimini ha infatti concesso il nulla osta per la restituzione della salma ai parenti, che già da alcuni giorni si sono attivati per sbrigare le pratiche per il trasporto nel paese nordafricano. La conferma arriva dall’avvocato Alvaro Rinaldi, che assiste i familiari del giovane egiziano, ucciso con cinque colpi di pistola dal comandante della stazione dei carabinieri, Luciano Masini, intervenuto per fermare Sitta dopo che questi, la sera di Capodanno, aveva già ferito quattro persone con un coltello.

"L’unico desiderio è quello di poter avere indietro il corpo di Muhammad per potergli dare una sepoltura nel paese da cui era partito, nel novembre del 2022, facendo rotta verso l’Italia – spiega l’avvocato Rinaldi –. La famiglia, in questo momento così delicato, si è chiusa nel più stretto riserbo, anche per non interferire con il lavoro degli inquirenti, e chiede che il suo silenzio venga rispettato. Lo zio, il cugino, ma anche i genitori della vittima hanno offerto la loro piena collaborazione alla magistratura, nella speranza che possa essere fatta piena luce sulle circostanze della morte del loro congiunto: un concetto che mi è stato espresso in maniera totalmente asettica e senza alcun intento polemico, ma con piena fiducia verso gli inquirenti e massimo rispetto per tutte le persone coinvolte".

L’autopsia, svolta dalla dottoressa Donatella Fedeli, ha accertato che il 23enne è stato raggiunto da cinque colpi di pistola (uno alla spalla, gli altri quattro tra torace e capo). Altri due proiettili, sparati a terra come colpi d’avvertimento dal carabiniere mentre l’aggressore si avvicinava a lui brandendo il coltello, rimbalzando hanno invece colpito Sitta alle gambe, causandogli delle lesioni. I dati emersi nel corso dell’autopsia andranno valutati dai consulenti della Procura al fine di poter ricostruire con la massima precisione la dinamica dei fatti. Per poter valutare appieno la posizione del luogotenente Masini, indagato per eccesso colposo di legittima difesa, sarà infatti necessario stabilire con precisione la distanza dalla quale sono stati esplosi i colpi e il comportamento tenuto dal 23enne egiziano. Il tutto in attesa dei risultati dei test tossicologici.

Nel frattempo la raccolta fondi, promossa dall’associazione ViVilla sul portale GoFundMe a sostegno del comandante Masini e dei feriti di Capodanno, ha raggiunto il traguardo dei 40mila euro. "L’iniziativa proseguirà ancora per qualche giorno – spiegano i promotori –. Dopo di che, sentiti anche gli organi centrali dell’Arma, si provvederà ad elargire dette somme, le quali, in parte, saranno destinate anche alle vittime di questa disgrazia. Sarà cura dell’organo amministrativo dell’associazione, terminata la raccolta, ai fini della massima trasparenza, dare pubblicamente atto in apposita assemblea pubblica, del bilancio finanziario dell’iniziativa".