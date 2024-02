Accoltellò i propri rivali in una rissa, scappa dai domiciliari: arrestato

Nell’agosto del 2021 era finito in manette con la pesante accusa di tentato omicidio, perchè ritenuto dagli agenti della squadra mobile uno dei responsabili del ferimento di altre tre persone nel corso di una rissa a coltellate davanti a un pub di via Fano a Bellariva. Il tunisino per quella vicenda era stato messo agli arresti domiciliari. Lì dove avrebbe dovuto ancora trovarsi e, invece, grazie a nuove indagini della mobile è stato possibile rintracciarlo altrove, in un garage di un’abitazione privata in cui il tunisino ventenne aveva trovato il modo di intrufolarsi e nascondersi all’insaputa della proprietaria. Il giovane infatti è risultato aver abbandonato il luogo degli arresti da molto tempo e perciò nei suoi confronti è scattato l’aggravamento della misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria che ne ha disposto la custodia in carcere. Mercoledì quindi gli agenti della mobile lo hanno rintracciato e arrestato, per poi trasferirlo nella casa circondariale di Rimini in seguito all’applicazione della misura cautelare aggravata nei confronti del tunisino accusato di tentato omicidio.