Accordo con il consorzio di bonifica per la riqualificazione di via del Duro

Nuovo tombinamento del fosso Brancona in via del Duro a Santarcangelo. La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo con il Consorzio di bonifica della Romagna per i lavori di riqualificazione e prolungamento. L’intervento nella frazione di San Vito prevede il tombinamento dello scolo consortile Brancona, di 50 metri di lunghezza. A questi si aggiungeranno altri 6 metri di nuova realizzazione per aumentare lo spazio di sosta per le auto lungo la strada, a servizio dei residenti con spazi anche per inversione di marcia. Il costo dell’intervento ammonta a 130mila euro, finanziato per 95mila euro dal Comune e 35mila dal Consorzio di bonifica.