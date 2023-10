Accordo raggiunto sui contratti a termine

Al tavolo si sono seduti in tre e, alla fine, non senza scambi di vedute certamente pungenti, hanno trovato quell’accordo che fissa le regole sui contratti a termine, su quelli temporanei e anche sui distacchi. Così, al termine di una lunga trattativa è stata raggiunta l’intesa che mette finalmente d’accordo sindacati e imprenditori, con la mediazione della segreteria di Stato al Lavoro. "L’accordo sociale tripartito – spiegano dalla Segreteria del ministro Teodoro Lonfernini – fissa le nuove norme sui contratti di lavoro a tempo determinato, le prestazioni di lavoro temporaneo e i distacchi di lavoratori".

E lo fa con un decreto delegato della legge sulla riforma delle norme relative all’occupazione. Un punto d’incontro che soddisfa le esigenze delle organizzazioni dei lavoratori e delle associazioni datoriali, "alla ricerca di quelle flessibilità richieste dall’attuale mercato del lavoro – spiegano dalla Segreteria – pur nel rispetto delle tutele necessarie per i lavoratori". L’accordo, ora, passerà al vaglio degli organismi dirigenti delle tre organizzazioni sindacali, convocati già per la giornata di domani, mentre la segreteria di Stato al Lavoro, in rappresentanza di tutti i firmatari, ha già trasmesso all’Ufficio di presidenza del Consiglio grande e generale copia del testo e delle proposte di emendamento al decreto delegato sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, delle prestazioni di lavoro temporaneo e dei distacchi di lavoratori per l’approvazione da parte dei gruppi consiliari.

Ci aveva provato per mesi, il ministro Teodoro Lonfernini, a trovare una soluzione che mettesse d’accordo tutti, pur nella convinzione, comunque di tirare dritto per portare a casa quella riforma ritenuta da sempre necessaria per il mondo del lavoro sammarinese. Punto fermo degli obiettivi della Segreteria. Un testo corposo sul quale sul Titano si è proceduto a step. Tante le novità introdotte dalla riforma. Dal lavoro dei pensionati a quello dei care-giver. Dalle assnzioni dei frontalieri agli incentivi. Fino al servizio di assistenza e assunzione del personale in aiuto alle aziende. Alcune hanno subito messo d’accordo tutti, altre sulle quali si è dovuto temporeggiare. E che ieri, con l’accordo raggiunto al tavolo tra sindacati e imprenditori, con la mediazione della Segreteria al Lavoro, si è riusciti a mettere un punto, dopo oltre un anno di lavoro e non pochi mal di panchia lungo il cammino.