Accordo tra governo e Università

Sulla scia dei risultati registrati dal 2021 sul fronte della ricerca e dell’innovazione, il Congresso di Stato e l’Università di San Marino proseguiranno in una collaborazione, avviata nel 2021 con un accordo triennale, che coinvolge la didattica, l’orientamento al lavoro e l’organizzazione di seminari. A stabilirlo un nuovo protocollo d’intesa fra il governo del Titano e l’ateneo sammarinese, che a differenza del precedente non ha scadenze. Nel documento, firmato dal segretario di Stato alla Cultura, Teodoro Lonfernini e il rettore dell’Università Corrado Petrocelli, fra le altre cose, viene confermata la "mutua collaborazione per iniziative come i percorsi di tirocinio e la pubblicazione dei risultati di ricerca, oltre alla realizzazione di percorsi formativi progettati a livello di laurea triennale e magistrale, dottorato, master professionale e corsi di alta formazione".