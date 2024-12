Accordo tra Valpharma e San Marino per il riciclo delle bottiglie di plastica

È stato siglato nei giorni scorsi un accordo tra Valpharma e la Repubblica di San Marino. Un accordo che segna un passo significativo verso la sostenibilità ambientale. Si tratta del primo accordo di questo genere, realizzato a spese dell’azienda sammarinese, per incentivare il riciclo delle bottiglie di plastica tra i propri collaboratori.

Il documento è stato firmato dal segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti e al Territorio Matteo Ciacci e dal presidente di Valpharma Spa, Andrea Ridolfi. L’accordo ha una durata di tre anni e coinvolge anche la Banca Agricola Commerciale.

L’eco-compattatore per il riciclo delle bottiglie è fornito dall’azienda Green Money ed è stato installato nella sala mensa della nuova sede di Valpharma a Serravalle. "Ogni bottiglia – spiegano – di plastica Pet inserita nel sistema ridurrà l’impatto ambientale e si tradurrà in un valore economico per il collaboratore: un centesimo per ogni bottiglia, fino a un massimo di 5 euro mensili, accreditati sulla Smac Card del dipendente. Il sistema garantisce anche una gestione adeguata del materiale raccolto, assicurando che venga inviato al riciclo tramite una partnership collaudata".

Nel solo 2023, "la società fornitrice ha recuperato ben 440.000 bottiglie, contribuendo a ridurre le emissioni di Co2 di 1,9 tonnellate, un valore equivalente all’assorbimento annuale di circa 95 alberi. Questo progetto rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e un modello potenziale per altre aziende nel settore".