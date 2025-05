Accordo trovato nel Pd: ci sarà un solo candidato. Corazzi e Rossi in pole

La tregua nel Pd è vicina. Salvo colpi di scena (al momento da escludere) ci sarà un solo candidato alla segreteria provinciale del partito. Niente resa dei conti al congresso, nessuna sfida alle urne tra le varie correnti. D’altra parte, l’input del segretario regionale Luigi Tosiani è stato chiaro: "Ci serve unità, a tutti i livelli". E l’accordo preso a livello regionale, con Tosiani ricandidato verso la riconferma e la riminese Emma Petitti vicesegretaria, pesa non poco sulle vicende riminesi. Ma chi guiderà il Pd riminese? Le bocche in casa dem restano stracucite, ma le trattative per la candidatura di Giulia Corazzi, la presidente del consiglio comunale di Rimini ed esponente dell’ala riformista del partito (di cui fanno parte, tra gli altri, il sindaco Jamil Sadegholvaad e il deputato Andrea Gnassi) stanno andando avanti in queste ore. L’altro nome forte in ballo è quello di Nadia Rossi, ex assessore a Rimini e per 10 anni consigliera regionale. Ma non è l’unico. In queste ore il Pd proverà a raggiungere l’accordo. La presentazione della candidatura va fatta entro giovedì. Nel Pd ormai molto sono convinti che il prossimo segretario sarà una donna.