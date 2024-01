Accordo Ue e referendum: l’aula dice no all’ordine del giorno di Gruppo misto e Demos

Con l’approvazione di un ordine del giorno sottoscritto da quasi tutti i gruppi consiliari (a eccezione del Gruppo misto) si è conclusa la sessione consiliare di gennaio nella quale grande spazio ha avuto la discussione relativa all’accordo di associazione con l’Unione ruropea.

L’ordine del giorno, presentato in aula dal consigliere del Pdcs, Manuel Ciavatta da parte della maggioranza, su cui poi si è trovata la condivisione quasi unanime dei gruppi, tra l’altro, prevede da parte della commissione esteri l’elaborazione "di un documento programmatico condiviso" per implementare l’accordo. Un documento da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio grande e generale. Ma si prevede anche di "continuare il lavoro di condivisione anche in Commissione mista secondo le modalità previste dalla legge istitutiva, di condividere con la cittadinanza i contenuti dell’accordo, non appena disponibili, e di continuare a riferire in Consiglio grande e generale in merito ai relativi contenuti". L’odg sottoscritto da Pdcs, Npr, Dml, Rete, Libera e Rf è stato approvato con 35 voti a favore e 2 astenuti. Ritirato invece l’ordine del giorno di Rete, in vista di quello poi condiviso con gli altri gruppi e respinto quello presentato dai consiglieri Alessandro Rossi e Grazia Zafferani di Gruppo misto-Demos che faceva riferimento all’adozione dello strumento referendario: 17 voti contrari, 3 quelli a favore e infine 11 astenuti.