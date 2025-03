Accordo Ue, il Ps torna all’attacco: "Si deve fare un referendum"

"Ribadiamo la necessità di sottoporre l’esito del negoziato, prima della entrata in vigore, a referendum". Torna a chiederlo il Partito socialista mettendo sotto la lente l’accordo di associazione con l’Unione Europea. "Così da lasciare agli elettori di San Marino – spiegano dal partito del presidente Antonio Lazzaro Volpinari (foto) – la scelta del proprio destino, visto e considerato che si tratta di un accordo i cui effetti ricadranno su ogni cittadino sammarinese indistintamente e per le prossime generazioni". Lo strumento del referendum "è stato inserito nell’ordinamento sammarinese – ricordano dal Ps – da molti anni ed è già stato sperimentato a più riprese. D’altronde la piccolezza del nostro territorio dovrebbe favorire il ricorso alla democrazia diretta e il tema dell’accordo di associazione all’Ue, definito da taluni epocale, assume una tale rilevanza da rendere, a nostro avviso, indispensabile il ricorso al referendum prima che l’accordo entri in vigore. Se così non fosse ci troveremmo di fronte ad atti di presunzione e di arroganza, che stravolgerebbero il concetto di democrazia nell’antica Repubblica di San Marino, e che farebbe assumere ai manovratori pesantissime responsabilità. Lo strumento del referendum non deve fare paura a nessuno, soprattutto a coloro i quali si dicono democratici, vicini al popolo". Così, il Partito socialista, come successo a più riprese, chiede di dare la possibilità ai cittadini di esprimersi su quell’accordo del quale a San Marino si parla ormai da decenni.