Accordo Ue in Commissione: "La firma arriverà prima di marzo"

L’accordo di associazione con l’Unione Europea è al centro della Commissione consiliare Affari Esteri. E su proposta del Segretario di Stato Luca Beccari, condivisa dai commissari, il tema viene affrontato in modalità pubblica e non segreta, come previsto dall’ordine del giorno. Per la prima volta, quindi, a microfoni aperti, il Segretario compie un riferimento generale sui temi dell’accordo, a seguito della conclusione delle negoziazioni. Sulle tempistiche della firma,

il ministro Beccari conferma che "ci sono condizioni temporali per arrivare alla firma prima di marzo". A seguire la ratifica che rappresenta, spiega, "l’elemento di incertezza per via delle elezioni europee, previste in primavera". Mentre per San Marino, "se dovessimo andare in ordinaria amministrazione – assicura – teoricamente sarebbe possibile per il Consiglio grande e generale riunirsi per la ratifica". Quando parla dell’accordo di associazione con l’Ue appena raggiunto il ministro Beccari sottolinea, con soddisfazione, un risultato nel risultato. "Ovvero il risultato dell’accordo, e poi c’è il risultato che riguarda l’elemento politico – spiega in Commissione – il fatto che l’accordo è diventato la piattaforma per rafforzare tante relazioni bilaterali in Europa. Devo dire che il sostegno arrivato è stato importante, per i Paesi che si sono maggiormente spesi e hanno avuto parole importanti. E sono stati proprio i paesi con cui in questi anni abbiamo stretto importanti relazioni di dialogo a far capire quanto fosse importante questa intesa per noi: i Paesi balcanici dell’Ue, l’Italia ovviamente, la stessa Spagna e Francia. Sono stati i Paesi più piccoli europei ad avere posizioni più fredde, proprio perché purtroppo i piccoli Stati sono tutti competitor".